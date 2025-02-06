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Компания Кржетинского намерена выкупить Metro и вывести ее акции с биржи

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Холдинговая компания EP Global Commerce (EPGC), контролируемая чешским миллиардером Даниэлем Кржетинским, намерена выкупить германского ритейлера Metro AG и вывести его акции с биржи.

Как сообщил Metro, EPGC уже является крупнейшим акционером компании, владея 49,9% ее акций.

Ритейлер подписал соглашение с EPGC, в соответствии с которым компания Кржетинского предложит акционерам Metro выкупить их акции по цене 5,33 евро за бумагу. Стоимость акций Metro взлетела на 37% на торгах в четверг, до 5,35 евро.

Менеджмент Metro поддерживает делистинг компании, отмечается в пресс-релизе. EPGC, в свою очередь, поддерживает нынешнее руководство Metro и намерено оставить его после сделки.

"Компания Кржетинского привержена реализации долгосрочной стратегии Metro и связанным с ней инвестициям", - говорится в сообщении.

Metro EPGC Даниэль Кржетинский Германия
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