Metro решила уйти из Казахстана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Международный оптовый поставщик продуктов питания Metro AG принял решение прекратить свою деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, сообщила пресс-служба компании.

Это решение было принято по итогам оценки международного портфеля Metro.

"Несмотря на значительные инвестиции и более четкое позиционирование бизнеса, "Metro Казахстан" не удалось сформировать рыночные позиции, обеспечивающие устойчивый рост", - объяснили в компании.

Все шесть магазинов и служба доставки "Metro Казахстан" будут поэтапно закрыты.

"Данное решение было принято по итогам целенаправленного анализа долгосрочных перспектив бизнеса Metro в Казахстане, проведенного в течение последних нескольких месяцев. Несмотря на значительные усилия локальной команды по усилению ценностного предложения "Metro Казахстан" и адаптации оптовой модели бизнеса к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в формировании прочной основы для устойчивого роста", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Metro Казахстан" Месут Догукан отметил, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что для всех 650 сотрудников компании "наступил чрезвычайно сложный период".

Metro - международный оптовый поставщик продуктов питания, специализирующийся на обслуживании предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, кейтеринговых компаний (HoReCa), а также независимых розничных торговых предприятий (traders). Компания работает более чем в 30 странах.

Сеть Metro вышла на рынок Казахстана в октябре 2009 года, в стране работают шесть оптовых магазинов Metro - в Астане, Алма-Ате, Шымкенте, Павлодаре, Караганде и Усть-Каменогорске.