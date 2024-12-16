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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Британские власти согласовали переход контроля над Royal Mail с миллиардером Кржетинским

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании согласовало с чешским миллиардером Даниэлем Кржетинским условия перехода к нему контроля над национальной почтовой службой Royal Mail, пишет Financial Times со ссылкой на заявление властей.

В частности, министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс договорился с "потенциальными новыми собственниками Royal Mail", что компания не сможет без согласия правительства страны переносить головной офис за рубеж и менять место уплаты налогов. Ограничения будут применяться к любым будущим собственникам Royal Mail.

Британское правительство сохранит за собой "золотую акцию" компании, а Кржетинский пообещал исполнять любые новые соглашения с профсоюзами почтовых работников.

International Distribution Services (IDS), материнская структура Royal Mail, в мае приняла предложение о своей покупке за 3,57 млрд фунтов стерлингов ($4,51 млрд) от инвесткомпании Кржетинского EP Group.

Если сделка с EP Group будет закрыта, Royal Mail будет передана в иностранную собственность впервые с момента ее основания Генрихом VIII в 1516 году.

Акции IDS дорожают на 0,9% в ходе торгов в понедельник.

Великобритания Royal Mail EP Group International Distribution Services IDS Даниэль Кржетинский
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