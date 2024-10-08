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Honeywell выделит в самостоятельную компанию бизнес по выпуску передовых материалов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Американская Honeywell International намерена выделить в самостоятельную компанию с листингом в США бизнес по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials).

Как говорится в пресс-релизе Honeywell, акции Advanced Materials будут распределены среди акционеров. В компании рассчитывают, что сделка не потребует уплаты налогов акционерами.

Honeywell планирует завершить выделение этого бизнеса к концу 2025 - началу 2026 года. Сделка не влияет на прогнозы компании на текущий год.

По данным источников газеты The Wall Street Journal, стоимость Advanced Materials как самостоятельной компании может превышать $10 млрд.

В пресс-релизе Honeywell отмечается, что выручка Advanced Materials в 2024 году составит $3,7-3,9 млрд, маржа EBITDA превысит 25%.

"Выделение подразделения поможет Honeywell реализовать свои стратегические приоритеты увеличения органического роста, развития операционной системы Accelerator и оптимизации портфеля активов", - говорится в сообщении компании.

Акции Honeywell прибавляют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3%.

Honeywell – многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Honeywell США
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