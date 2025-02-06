Honeywell в IV квартале увеличила выручку на 7%, лучше прогноза

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International в четвертом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

В октябре-декабре 2024 года чистая прибыль компании составила $1,29 млрд, или $1,96 в расчете на акцию, против $1,26 млрд, или $1,91 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,47 на акцию.

Выручка повысилась на 7% - до $10,09 млрд против $9,44 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $2,32 на акцию при выручке в $9,8 млрд.

Органический рост продаж Honeywell в минувшем квартале составил 2%. В аэрокосмическом подразделении продажи выросли на 1%, в сегменте строительных технологий - на 8%, а в сегменте промышленных решений показатель не изменился.

В 2024 году компания увеличила скорректированную прибыль на 4% - до $9,89 на акцию, выручку - на 5%, до $38,5 млрд. Органический рост продаж составил 3%.

Honeywell планирует по итогам 2025 года получить скорректированную прибыль в диапазоне $10,1-10,5 на акцию, выручку - $39,6-40,6 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Honeywell выросла на 15%, до $144,6 млрд.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.