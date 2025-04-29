Honeywell увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International увеличила выручку в первом квартале 2025 года на 8%, при этом ее чистая прибыль незначительно снизилась.

В январе-марте выручка компании составила $9,82 млрд против $9,11 млрд годом ранее.

Чистая прибыль уменьшилась до $1,45 млрд, или $2,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,46 млрд, или $2,23 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,51 на акцию с $2,34 на акцию.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали, что квартальная выручка Honeywell составит $9,59 млрд, скорректированная прибыль - $2,21 на акцию.

Органический рост продаж Honeywell в минувшем квартале составил 4%. В аэрокосмическом подразделении продажи выросли на 9%, в сегменте строительных технологий - на 8%, а в сегменте промышленных решений - снизились на 2%.

Компания понизила верхнюю границу прогноза выручки на 2025 год и повысила нижнюю границу годового прогноза скорректированной прибыли, отметив, что учитывает в них глобальную экономическую неопределенность и потенциальные последствия пошлин.

Теперь компания ожидает, что ее выручка в этом году составит $39,6-40,5 млрд (ранее $39,6-40,6 млрд), прибыль без учета разовых факторов - $10,2-10,5 на акцию (ранее $10,1-10,5 на акцию). Прогноз органического роста продаж подтвержден на уровне 2-5%.

Honeywell - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

В феврале Honeywell объявила о намерении разделить операции на три компании с отдельным листингом. Во вторник она подтвердила, что разделение продвигается в соответствии с планом, и компания по-прежнему рассчитывает завершить его во втором полугодии 2026 года.

С начала 2025 года капитализация Honeywell снизилась на 11,2%.