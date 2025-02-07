Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии Мосбиржи растет по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, дорожающей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $74,6 за баррель), а также ожиданий геополитических новостей и неизменности монетарной политики ЦБ РФ в условиях наметившегося замедления инфляции. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,4%, лидерами роста выступают акции "АЛРОСА" (+1,3%) и "Селигдара" (+1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2982,65 пункта (+0,4%), индекс РТС - 969,56 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 февраля, составляет 96,9104 руб. (-1,15 рубля).

Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Подорожали также акции "Норникеля" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,7%), "МТС" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 мск (с учетом утренней сессии) составил 11,5 млрд рублей (из них 3,43 млрд рублей пришлось на акции "Селигдара", 1,067 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 806,1 млн рублей на акции "Газпрома").

Мнения экспертов

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, рынок акций РФ накануне вырос на фоне продолжающих периодически поступать сообщениях о непубличных контактах между представителями Москвы и Вашингтона. Также поддержку рынку оказали данные Росстата о замедлении темпов роста инфляции до 0,16% на неделе с 28 января по 3 февраля после роста на 0,22% за неделю с 21 по 27 января. С начала года рост цен к 3 февраля составил 1,30%. Если считать по методике Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась с 9,95% до 9,92%, а по методике Банка России - сохранилась на уровне 10,14%.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже остающегося пока неприступным уровня 3000 пунктов. Индекс относительной силы RSI колеблется ниже зоны перекупленности. Уровнями поддержки остаются отметки 2850 и 2750 пунктов, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском рынке акций сохраняются умеренно позитивные настроения, индекс МосБиржи остается нацеленным на рубеж 3000 пунктов.

Оптимизм инвесторов, вероятно, связан с данными по инфляции, вышедшими в среду, полагают эксперты. Индекс потребительских цен, по данным Росстата, за неделю по 3 февраля вырос на 0,16%. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с концом 2024 года, что в сочетании с замедлением кредитования не дает Банку России веских оснований для повышения ключевой ставки на заседании в феврале, до которого осталась всего неделя.

"Мы полагаем, что на заседании регулятор сохранит ставку на прежних уровнях. Хотя допускаем, что Банк России может принимать решения по ставке, повышая или снижая ее на основе фракционного подхода, например, шагом по 0,25 п.п., что вряд ли окажет существенное влияние на сложившиеся рыночные настроения", - считают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может протестировать отметку 3000 пунктов.

По его словам, в конце недели заметно усилился спрос на ряд ключевых "фишек" финансового и сырьевых секторов, отражая готовность крупных игроков наращивать позиции после неплохих данных по инфляции, настраивающих на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ, и улучшения прогнозов по ней по итогам заседания регулятора 14 февраля.

"Сегодня ждем, что индекс МосБиржи продолжит преимущественно торговаться в диапазоне 2950-3000 пунктов, при этом тест его верхней границы в пятницу при расширении спроса на "фишки" видится очень вероятным", - считает аналитик.

Локтюхов также сохраняет позитивный взгляд на золото, ожидая движения мировых цен на драгметалл к отметке $3000 за унцию. В рамках текущего движения перспектива роста сохраняется у бумаг ПАО "Полюс" и ПАО "Южуралзолото" - в район 18500 руб. и 0,96 руб. соответственно, считает аналитик.

В мире

В США индексы акций завершили торги в четверг без единой динамики, внимание трейдеров в основном было сосредоточено на корпоративной отчетности. Просел индекс Dow (-0,3%), подросли индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,5%).

Федеральная резервная система опубликовала гипотетические сценарии шоковых ситуаций в рамках ежегодного стресс-теста крупных банков, которые оказались мягче, чем ожидалось. В результате подорожали акции банков, в том числе JPMorgan (+2,4%), Goldman Sachs (+2%), Citigroup (+3,6%), Morgan Stanley (+1,6%), Bank of America (+1,3%), Wells Fargo (+1,7%).

Упали рекордными более чем за 20 лет темпами бумаги Skyworks Solutions (-25%), производителя компонентов для смартфонов, на фоне заявления руководства компании об ожидаемом сокращении доходов от работы с крупнейшим партнером. Его имя не называлось, но аналитики полагают, что этим партнером является Apple.

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в декабре выросли на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев и стал максимальным с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,2%, по данным Trading Economics. Расходы в декабре относительно предыдущего месяца увеличились на 2,3% при ожидавшемся сокращении на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng поднялся до максимума за два месяца, завершая "в плюсе" четвертую неделю подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены восстанавливаются после снижения до минимумов с начала года в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:02 по московскому времени в пятницу составила $74,79 за баррель (+0,7% и -0,4% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,01 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне).

Саудовская госкомпания Saudi Aramco накануне объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей.