Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Госуправление валютного контроля КНР начало проверку Google

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Китай вводит пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили, объявило Министерство финансов КНР.

Уголь и газ будут облагаться пошлиной в 15%, нефть, сельскохозяйственные машины и автомобили - в 10%.

Кроме того, вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Кроме того, власти КНР добавили в список "ненадежных" организаций PVH Corp., владеющую брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen, и поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc.

Эти меры стали ответом на повышение Штатами ввозных пошлин на китайские товары, о чем президент Дональд Трамп объявил ранее.

"Одностороннее введение США пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации, - заявил китайский Минфин. - Это не только не помогает им решить собственные проблемы, но и подрывает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США".

Государственное управление валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) КНР во вторник инициировало проверку в отношении американской Google (принадлежит Alphabet Inc.) на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Поисковый и ряд других сервисов Google недоступны пользователям в Китае с 2010 года, однако компания сохраняет ряд операций в стране, главным образом в сфере онлайн-рекламы.

3 февраля Трамп сообщил журналистам, что в течение следующих 24 часов, вероятно, состоятся переговоры с Пекином. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала Fox News, что речь идет о беседе между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп отложил запланированное на 4 февраля введение 25-процентных пошлин на мексиканские и канадские товары.