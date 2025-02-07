Песков заявил, что США и РФ не начинали контактов по поводу встречи Трампа и Путина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

"Не торопитесь", - посоветовал он журналистам CNN.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.