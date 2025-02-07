Поиск

Песков заявил, что США и РФ не начинали контактов по поводу встречи Трампа и Путина

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти США и России пока не начинали обсуждение возможной встречи президентов обеих стран - Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Между ними не было стартовых контактов для обсуждения того, нужна ли такая встреча, и если нужна, то где и как ее провести", - сказал он.

"Не торопитесь", - посоветовал он журналистам CNN.

Телеканал отмечает, что Трамп ранее на этой неделе заявил о конструктивных контактах руководства США и РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

В МИД РФ заявил о неприемлемости временного перемирия в украинском конфликте

Москва ждет положительного решения Азербайджана о регистрации Русского дома в Баку

Трамп на встрече с премьером Японии потребует нарастить оборонные расходы

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Азербайджан направил ноту РФ о прекращении деятельности Русского дома в Баку

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

Более 10 тыс. грузовиков доставили гумпомощь в Газу после начала перемирия

Британский МИД лишил аккредитации российского дипломата

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону

Трамп настаивает на идее о передаче сектора Газа Вашингтону

Глава Россотрудничества сообщил о предложении Азербайджана закрыть Русский дом в Баку

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2160 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5813 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе330 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });