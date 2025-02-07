Мишустин сообщил, что безработица в стране остается на уровне 2,3%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в России осталась на уровне 2,3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, представляя президенту Владимиру Путину итоги работы экономики в 2024 году.

"Еще один важный показатель - это уровень безработицы. Она в среднем не превышала 2,5% за год. Сейчас 2,3%", - сказал он.

Премьер-министр также привел данные по динамике реальных доходов населения по итогам прошлого года.

"У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, а реальная зарплата сейчас за 11 месяцев - плюс 8,7%", - сообщил глава правительства.

По опубликованным ранее данным Росстата, по состоянию на ноябрь 2024 года безработица равнялась 2,3%, что соответствует достигнутому в октябре историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Рост реальных располагаемых доходов населения, по данным Росстата, по итогам III квартала 2024 года составлял 9,4% в годовом сравнении после роста на 9,8% во II квартале и на 6,4% в I квартале. В целом за январь-сентябрь 2024 года Росстат оценивал рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 8,6%.

В 2023 году, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения выросли на 5,8% после снижения на 1% в 2022 году. Минэкономразвития, согласно сентябрьскому макропрогнозу, ожидало роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024 году на 7,1%.