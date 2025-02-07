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Мишустин отметил, что меры в сфере ДКП уже начали замедлять кредитование

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Принятые меры в сфере денежно-кредитной политики (ДКП) уже привели к замедлению кредитования, это создает предпосылки для снижения инфляции, но может затормозить рост экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Принятые меры сегодня совокупные в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики. Вы также это знаете, мы вам докладывали. Годовые темпы (роста кредитования - ИФ) снижаются шестой месяц подряд", - заявил Мишустин.

Он отметил, что замедление наблюдается как в части кредитования бизнеса, так и граждан.

"Это создает необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики, поэтому здесь наша задача, в первую очередь, совместно с Банком России перейти к очень ответственной бюджетной и макроэкономической политике", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что, возможно, рост ВВП не будет столь значительным, как в 2024 году (4,1%). "Однако, это очень важно - остановить инфляцию и сделать все для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический на основе именно устойчивой макроэкономической ситуации", - подчеркнул Мишустин.

Путин отметил, что задачей на текущий год является снижение инфляции и выход на траекторию сбалансированного роста.

"У нас по году (инфляция по итогам 2024 года - ИФ) - 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году (по методологии Минэкономразвития - ИФ). И это вызов для нас", - заявил президент HA.

"Мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным", - подчеркнул он, отметив важность сохранения траектории роста экономики.

Михаил Мишустин Владимир Путин
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