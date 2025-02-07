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Мишустин заявил, что ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%

Мишустин заявил, что ВВП РФ в 2024 году вырос на 4,1%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Предварительная оценка роста ВВП РФ в 2024 году, по данным Росстата, составляет 4,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Росстат представил первую оценку, по ней российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2 процентных пункта чем то, что было в официальном прогнозе. Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста", - сказал глава кабмина.

Номинальный объем ВВП РФ по итогам 2024 года, по словам Мишустина, достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей.

"Росстат также уточнил данные и за три предыдущих года. У нас третья оценка была ВВП за 2023 год, там рост на полпроцента, то есть не 3,6%, а соответственно тоже 4,1% роста ВВП зафиксировано за 2023 год в стране", - отметил также премьер-министр.

Путин в свою очередь отметил, что результаты за 2024 год "хорошие", а "задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции".

Глава государства также заявил, что "в период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям". По его словам, были договоренности с бизнесом и правительством, что "эта работа по отраслям будет восстановлена". "Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты, и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю еще раз, так, как это удавалось делать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты", - сказал Путин.

Президент также напомнил, что "одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения". "Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах нашей страны, создавать новые предприятия, новые рабочие места, и работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана на современных принципах и управления, и на новой технологической базе. Вы сами все время об этом говорите. И с применением робототехники, и с применением искусственного интеллекта, и всех других достижений, которые есть в нашей стране, да и в мире", - сказал он.

"Как и договаривались, я жду от правительства плана мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьёмся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу", - отметил Путин

Как сообщалось, прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год составлял 3,5-4,0%, прогноз Минэкономразвития - 3,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%.

На 2025 год прогноз Банка России по росту ВВП РФ равен 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%. Аналитики прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.

Михаил Мишустин Владимир Путин
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