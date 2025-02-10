Brent подорожала до $75,26 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник после снижения на предыдущей неделе.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, он пообещал ввести ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет MarketWatch.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,8%) до $75,26 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,37 (0,5%), до $74,66 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,54 (0,76%), до $71,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,39 (0,6%), до $71 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из США.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

"Рынок в значительной мере сосредоточен на ожиданиях ослабления спроса на нефть в связи с усилением торговой напряженности", - говорит сырьевой аналитик ANZ Group Сони Кумари.

"Тем не менее, политика Трампа будет поддерживать нефть", - считает эксперт, объясняя это ожиданиями расширения санкций в отношении России и Ирана.