Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель с минимумов с начала года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, восстанавливаясь после снижения до минимумов с начала года по итогам предыдущей сессии.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 подорожали на $0,32 (0,43%) - до $74,61 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,4%), до $74,29 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,25 (0,35%) - до $70,86 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,42 (0,6%), до $70,61 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка выступают опасения, что торговые войны окажут давление на рост мировой экономики, а также данные о росте запасов топлива в США.

Как сообщалось, США ввели пошлины в размере 10% на импорт товаров из Китая, на что Пекин ответил заявлением о намерении ввести собственные тарифы на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Инвесторы опасаются, что такие действия могут повредить росту мировой экономики, что негативно отразится на спросе на нефть.

Ранее стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей. Эксперты ожидали гораздо более умеренного роста, на 1,9 млн баррелей

Тем временем саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила о повышении цен на основной сорт нефти, поставляемой в Азию, на $2,4 за баррель. Цены для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья вырастут на $3,2 за баррель, а для покупателей из США - на $0,1-0,3 за баррель.

"Нефтяной рынок испытывает повышенную волатильность, котировки колеблются под влиянием данных о запасах в США и торговой напряженности с одной стороны и решением Saudi Aramco повысить цены для азиатских клиентов с другой, - отметила старший аналитик XS.com Рания Гуле. - Такие смешанные сигналы создают атмосферу неопределенности".