TotalEnergies призвала ЕС заключить с США долгосрочную сделку на поставку СПГ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявил, что готов способствовать увеличению поставок американского сжиженного природного газа в Европу, но призвал ЕС заключить с США долгосрочную сделку на поставку СПГ и заручиться гарантиями таких поставок, чтобы обеспечить себе энергетическую безопасность, пишет Financial Times.

Соглашение, обеспечивающее более благоприятный режим лицензирования для европейских компаний, удовлетворит желание президента США Дональда Трампа продавать странам ЕС больше американской нефти и газа, сказал он.

В настоящее время лицензии на экспорт в Европу необходимо регулярно переоформлять, тогда как лицензии на экспорт в страны, заключившие торговые соглашения с США, выдаются автоматически и на более длительные сроки.

Пуяннэ, чья компания является крупнейшим экспортером энергоносителей из США, также отметил, что Европе следует получить гарантии бесперебойности поставок американского СПГ, так как в случае роста цен на газ Соединенные Штаты могут ограничить его экспорт.

"Трамп хочет продавать Европе больше энергоносителей, - сказал он. - Total - один из ключевых игроков. Я готов поставлять больше энергии в Европу".

Американский президент неоднократно призывал европейские страны покупать в США больше нефти и газа, чтобы избежать введения пошлин.