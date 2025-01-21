Вице-канцлер ФРГ предостерег Европу от чрезмерной энергозависимости от США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил на саммите по вопросам энергетики, что Европа должна быть способна сама обеспечить потребности в энергетике, а не полагаться на поставки из США, передает Bloomberg.

Он также призвал европейцев держаться вместе из-за прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа.

"В мире, где, как мы ожидаем, поставки энергоресурсов будут использовать в политических целях, энергозависимость - всегда проблема", - сказал Хабек.

Он также выразил опасения, что планы Трампа вводить тарифы на импорт приведут к росту инфляции в США и Европе, ослабят экономический рост.

Также он назвал "фатальным сигналом для мира" тот факт, что Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. По словам Хабека, речь идет "о начале исторического краха".

В ответ на такие действия Трампа, отметил Хабек, Европа должна продолжать переход к низкоуглеродной модели развития.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам 23 февраля. Хабек является кандидатом в канцлеры от партии "Союз 90/Зеленые".

20 января Трамп заявил в Конгрессе, что примет меры по наращиванию экспорта энергоресурсов. Он также пообещал "заполнить стратегические запасы нефти, до самого верха".

Кроме того, президент пообещал, что США снова будет промышленной державой, и для этого, по словам Трампа, у страны есть огромные запасы нефти и газа - больше, чем где бы то ни было.