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Вице-канцлер ФРГ предостерег Европу от чрезмерной энергозависимости от США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил на саммите по вопросам энергетики, что Европа должна быть способна сама обеспечить потребности в энергетике, а не полагаться на поставки из США, передает Bloomberg.

Он также призвал европейцев держаться вместе из-за прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа.

"В мире, где, как мы ожидаем, поставки энергоресурсов будут использовать в политических целях, энергозависимость - всегда проблема", - сказал Хабек.

Он также выразил опасения, что планы Трампа вводить тарифы на импорт приведут к росту инфляции в США и Европе, ослабят экономический рост.

Также он назвал "фатальным сигналом для мира" тот факт, что Трамп сразу после вступления в должность подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. По словам Хабека, речь идет "о начале исторического краха".

В ответ на такие действия Трампа, отметил Хабек, Европа должна продолжать переход к низкоуглеродной модели развития.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам 23 февраля. Хабек является кандидатом в канцлеры от партии "Союз 90/Зеленые".

20 января Трамп заявил в Конгрессе, что примет меры по наращиванию экспорта энергоресурсов. Он также пообещал "заполнить стратегические запасы нефти, до самого верха".

Кроме того, президент пообещал, что США снова будет промышленной державой, и для этого, по словам Трампа, у страны есть огромные запасы нефти и газа - больше, чем где бы то ни было.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии супруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонМелания Трамп прибыла в КапитолийГенеральный директор Google Сундар Пичаи и бизнесмен Илон МаскПрезидент США Дональд Трамп и председатель Верховного суда США Джон Гловер Робертс после принятия присягиПрезидент США Дональд Трамп выступает на церемонии инаугурацииОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и главный исполнительный директорTesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурацииГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии супруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Европа Конгресс Роберт Хабек США Германия Дональд Трамп
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