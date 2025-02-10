Аналитики "Авито" отметили рост спроса на вторичное жилье за год на 10%

Фото: "Интерфакс"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в среднем по стране спрос на вторичное жилье вырос на 10% по сравнению с январем 2024 года, выяснили аналитики компании "Авито Недвижимость" со ссылкой на данные своей платформы.

Заметнее всего спрос вырос на "однушки" и студии - на 17% и 16% соответственно. Интерес к "двушкам" вырос на 11%, а к "трешкам" - на 7%. Рост спроса на "Авито" отметили в 40 из 43 городов. Чаще стали интересоваться "вторичкой" в Кемерове - рост составил 38%, Москве - 36% и Липецке - 30%.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости компании "Авито Недвижимость" Сергей Ерёмкин связывает рост интереса с формированием отложенного спроса.

Также эксперты выяснили, что на платформе по итогам месяца было предложено на 3% больше лотов, чем в январе 2024 года. Что касается стоимости, в среднем "вторичка" в январе стоила 7,7 млн рублей за объект и 133 тысячи рублей за кв.м. Самое дешевое вторичное жилье зафиксировали в Смоленске, Ульяновское и Брянске - по 4,1 млн рублей за квартиру, а самое дорогое - в Москве (34,8 млн рублей).