В России квадратный метр вторичного жилья подорожал за пять лет вдвое

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости в России выросла вдвое за пять лет, говорится в исследовании "Циан. Аналитика".

"За пять лет цена квадратного метра на вторичном рынке в среднем по анализируемым городам (всего 166 городов с населением более 100 тысяч человек и объемом предложения не менее 50 лотов) стала выше на 95%. Такой результат обеспечен, в первую очередь, динамикой в 2020-2021 годах. При этом рост зафиксирован во всех городах без исключения", - подсчитали эксперты компании.

Они отмечают, что минимальный рост (до 50%) зафиксирован в Рубцовске, Москве, Златоусте, Нижневартовске, Южно-Сахалинске, Салавате и Ханты-Мансийске. Среди миллионников минимальные темпы роста зафиксированы в Москве (+36%), Петербурге и Уфе (по +67%).

Сильнее всего увеличились цены в Кисловодске, Дербенте (более, чем в 3 раза), Ноябрьске, Нижнекамске, Норильске, Кызыле и Майкопе (более, чем в 2,5 раза). Среди городов-миллионников максимальные темпы роста зафиксированы в Челябинске и Омске (в 2,3 раза).

В исследовании отмечается, что более выраженный рост цен наблюдался в двух группах городов: где пять лет назад были самые дешевые квартиры (соответственно потенциал роста цен был) и где представлено мало лотов на рынке новостроек (вторичный рынок поглощает часть спроса).