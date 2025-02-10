Менеджмент "Норникеля" будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ГМК "Норильский никель" будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, заявил первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"В условиях сохраняющейся турбулентности сырьевых рынков и высоких геополитических рисков нашим абсолютным приоритетом является поддержание финансовой устойчивости компании, повышение операционной эффективности и инвестиции в рынки и продукты будущего", - пояснил Малышев, заявление которого распространила компания в понедельник.

Компании удалось в 2024 году "переломить негативную тенденцию роста оборотного капитала, который был серьезным вызовом в течение последних трех лет", отметил он.

"Норникель" ожидает, что в 2025 году удастся сократить чистый оборотный капитал на $1 млрд, заявил CFO компании.

Чистый оборотный капитал к концу 2024 года составил $3 млрд (годом ранее - $3,1 млрд).

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на "Русал", контролирующий около 27% акций "Норникеля".

Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. После этого "Норникель" в условиях дополнительных издержек на масштабную инвестпрограмму и необходимости менять систему реализации и логистику сократил дивиденды. По мнению "Русала", экономических причин для отказа от дивидендов нет, но эти меры могут повлиять на реализацию инвестпроектов алюминиевой компании.

Финальные дивиденды за 2022 год "Норникель" не распределял, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности компании, а также для успешной реализации стратегических проектов.

Финальные дивиденды за 2023 год "Норникель" также не выплачивал, так как дивиденды за девять месяцев (в общей сложности около $1 млрд) перекрыли доступный для распределения акционерам денежный поток за весь год.

При этом совет директоров "Норникеля" пока не рассматривал вопрос о промежуточных дивидендах в 2024 году.