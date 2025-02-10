EBITDA "Норникеля" в 2024 году упала на 25%, до $5,2 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - EBITDA "Норильского никеля" в 2024 году снизилась на 25% вследствие сокращения выручки и действия временных экспортных пошлин, составив $5,2 млрд, сообщила компания в понедельник.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,04 млрд.

Рентабельность EBITDA сократилась до 41% с 48% годом ранее.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за прошлый год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Снижение вызвано падением цен на никель и платиноиды.

Консенсус-прогноз по выручке был на уровне $12,16 млрд.

Денежные операционные затраты уменьшились на 3%, до $5,1 млрд, за счет снижения курса рубля, сокращения НДПИ из-за более низких цен на металлы, а также реализации программы операционной эффективности, уточнил "Норникель".

Чистый оборотный капитал снизился за год на 3%, до $3 млрд, благодаря уменьшению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.

Объем капвложений в 2024 году составил $2,4 млрд, что на 20% ниже уровня 2023 года. Сокращение вызвано ослаблением курса рубля и программой повышения инвестиционной эффективности, включая оптимизацию расчетов с подрядчиками и поставщиками и пересмотр приоритетности инвестиционных проектов на базе риск-ориентированного подхода, пояснила компания.

В текущем году инвестиции запланированы на уровне $2,1 млрд (215 млрд рублей), уточнил первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

"Наша стратегия в текущих условиях - повышение эффективности, которое нацелено не только на сокращение расходов, но и на рост производства", - добавил он.

Денежный поток, скорректированный на выплату процентов по долговым инструментам и аренду, составил по итогам прошлого года $335 млн (за первое полугодие был отрицательным на уровне $159 млн).

Чистый долг увеличился на 6% до $8,6 млрд, при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.