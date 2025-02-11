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Coty сократила квартальную выручку и ухудшила годовой прогноз

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. во втором квартале 2025 финансового года снизил выручку на 3,3%, а также ухудшил годовой прогноз, в том числе, из-за слабых продаж в Азии.

В октябре-декабре выручка компании составила $1,67 млрд против $1,728 млрд годом ранее. Это первое сокращение показателя за восемь кварталов.

Чистая прибыль упала до $20,4 млн со $177,6 млн годом ранее. Скорректированная прибыль в расчете на акцию снизилась до 11 центов с 25 центов.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $1,72 млрд, скорректированную прибыль - 21 цент на бумагу, по данным LSEG.

Продажи премиальной косметики в минувшем квартале сократились на 1% (до $1,12 млрд), в сфере масс-маркет - на 8% (до $554 млн).

Выручка компании в Северной и Южной Америке уменьшилась на 7% (до $639 млн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 11% (до $191,5 млн), при этом в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) она выросла на 2% (до $840 млн).

Coty понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до 50-52 центов на бумагу с ожидавшихся ранее 54-57 центов.

Котировки акций Coty на дополнительной сессии в понедельник снизились на 0,4% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца опустилась на 9,4% (до $5,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 1,1%.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.

Coty США
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