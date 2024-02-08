Coty увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. увеличил выручку во втором финансовом квартале на 13% благодаря уверенному росту в сфере премиальных товаров.

В октябре-декабре выручка компании составила $1,73 млрд против $1,52 млрд годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,68 млрд.

Продажи премиальной косметики выросли на 17%, в сфере масс-маркет повышение составило 7%.

Чистая прибыль Coty в минувшем квартале уменьшилась до $177,6 млн, или $0,2 в расчете на акцию, по сравнению с $235 млн, или $0,27 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,25 на акцию с $0,22 на акцию.

Выручка компании в американском регионе увеличилась на 10%, до $687,9 млн, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 16%, до $825,7 млн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 15%, до $214 млн.

Акции Coty подорожали на 18% за последние 12 месяцев.

Компания производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu.