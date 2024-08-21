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Производитель парфюмерии Coty завершил IV финквартал с чистым убытком

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Coty Inc. завершил четвертый квартал 2024 финансового года с чистым убытком, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $96,9 млн, или 12 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $32,9 млн, или 3 цента на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года.

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Убыток без учета разовых факторов составил 3 цента на акцию против прибыли в 1 цент годом ранее.

Выручка поднялась до $1,363 млрд с $1,352 млрд. Сопоставимые продажи повысились на 5%.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали, что компания получит скорректированную прибыль в 5 центов на акцию при выручке в $1,38 млрд.

Продажи премиальной косметики в прошедшем квартале практически не изменились, в сфере масс-маркет - выросли на 2%.

Выручка Coty в американском регионе увеличились на 3% (до $583 млн), в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - на 1% (до $598 млн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - сократились на 4% (до $182 млн).

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По итогам 2025 фингода компания ожидает скорректированную прибыль в диапазоне 54-57 центов в расчете на акцию, что представляет собой рост на 15-20% относительно прошлогоднего уровня. Также прогнозируется увеличение сопоставимых продаж на 6-8%.

Котировки акций Coty на дополнительных торгах во вторник выросли на 0,4% после публикации отчетности. Рыночная стоимость компании за последние три месяца опустилась на 9,2% (до $8,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 5,2%.

Coty производит и продает косметику, средства ухода за телом и парфюмерию под брендами CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs и Miu Miu.

Coty
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