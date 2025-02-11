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Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе (контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF) на закрытии торгов понедельника была на уровне $622 за тысячу кубометров. Всего за день торгов цена выросла на 5%.

Достигнутый уровень является максимальным за последние более чем два года (с 7 февраля 2023). В январе 2025 показатель был $512, с начала февраля - $581.

В ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего роста котировок, так как в регион придут холода.

При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус теплее нормы и прошлогоднего показателя. По актуальному прогнозу, температура воздуха в феврале прогнозируется в Европе на уровне климатической нормы (на один градус прохладнее) и на пять градусов холоднее, чем в феврале 2024 года.

Еще одним фактором роста цен стал дефицит газа на Украине, которая сама же остановила транзит "Газпрома" по своей территории, а теперь закупает топливо на спотовом рынке Европы.

Уровень запасов в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - опустился ниже 50%, сообщает Gas Infrastructure Europe. Текущий показатель (48,48% по итогам газовых суток 9 февраля) на 8 процентных пунктов отличается от среднего значения предыдущих пяти лет (56,51%). За историю наблюдений GIE (база содержит данные с 2011 года) в девяти годах на ту же дату запасы были выше и только в пяти - ниже текущего показателя.

После столь активного отбора газа в текущий сезон Европе потребуется намного больше поставок летом, чтобы восполнить запасы газа в ПХГ и довести их уровень до нормативного порога в 90% к началу сезона отбора. Необходимость выполнения этой директивы ЕС (которую уже активно критикует газовое лобби) в условиях искусственных ограничений на поставки газа "Газпрома" окажет серьёзную поддержку ценам в 2025 году по всему миру.

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление, энергетика Европы вынуждена компенсировать недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей газовой генерацией. За первую декаду февраля 2025 года ветряки обеспечили лишь около 13% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в феврале 2024 года их вклад был почти в два раза выше - 22%.

В условиях ограниченности поставок трубопроводного газа Европе приходится наращивать импорт сжиженного трубопроводного газа, повышая на спотовом рынке ставки в конкуренции за партии СПГ с азиатским регионом. С марта 2024 года месяц за месяцем ЕС сокращал прием СПГ, но в холодном феврале 2025 года импорт может вырасти - сразу примерно на 10% по отношению к прошлогоднему уровню, свидетельствует оперативная статистика GIE.

Газпром TTF СПГ Gas Infrastructure Europe Европа
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