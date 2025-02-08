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Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 50%
Фото: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы - один из ключевых индикаторов для мирового рынка - упал ниже 50%, сообщает Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов (49,95% по итогам газовых суток 6 февраля) на 8 процентных пунктов превосходит средне значение предыдущих пяти лет (58,04%). За историю наблюдений GIE (база содержит данные с 2011 года) - в девяти годах на ту же дату запасы были выше и только в пяти - ниже текущего показателя.

При этом погоду в Европе нельзя назвать экстремально холодной - она соответствует климатической норме. В январе в регионе было на один градус теплее нормы и прошлогоднего показателя. Согласно актуальному прогнозу, температура воздуха в феврале прогнозируется в Европе на уровне климатической нормы и на 4 градуса холоднее, чем в том же месяце 2024 года.

После столь активного отбора газа в текущий сезон Европе потребуется намного больше поставок летом чтобы восполнить запасы газа в ПХГ и довести их уровень до нормативного порога в 90% к началу сезона отбора. Необходимость выполнения этой директивы ЕС в условиях искусственных ограничений на поставки газа "Газпрома" окажет серьёзную поддержку ценам на газ в 2025 году по всему миру.

Текущий уровень цен в Европе уже находится вблизи $600 за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на голландском хабе TTF закрылся в пятницу на уровне $594.

Помимо необходимости тратить больше газа на отопление энергетика Европы вынуждена компенсировать недопоставки энергии от ветроэнергетических мощностей газовой генерацией. За первую неделю февраля 2025 года ветряки обеспечили лишь около 12% потребностей региона в электроэнергии, в то время как в феврале 2024 года их вклад был в два раза выше - 22%.

Газпром Gas Infrastructure Europe газ Европа ЕС
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