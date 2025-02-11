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Цены на нефть ускорили рост, Brent торгуется у $76,8 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 по Москве подорожали на $0,88, или на 1,16% от уровня закрытия предыдущих торгов, до $76,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,79 (1,09%), до $73,11 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке возобладали над обеспокоенностью последствиями торговой войны для роста мировой экономики.

Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю ввозимую в США сталь и алюминий, а также подтвердил намерение принять ответные меры против стран, облагающих пошлинами американские товары.

Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз цены на нефть сорта Brent в первом квартале на $2,5 - до $75 за баррель, а также отметили, что тарифная политика администрации Трампа может ослабить спрос мировой экономики и привести его в большее соответствие с предложением во втором полугодии 2025 года.

В банке полагают, что введение пошлин и усиление торговой напряженности может нанести болезненный удар по нефтеемким сегментам. Возросшая неопределенность в отношении перспектив спроса, вероятно, заставит ОПЕК+ отложить постепенное сворачивание ограничений на добычу нефти, которое организация планировала начать с 1 апреля.

Вследствие этого, а также в результате санкционного давления на нефтяные отрасли России и Ирана профицит предложения во втором полугодии может уступить место дефициту в размере 200 тыс. баррелей в сутки, полагают аналитики Morgan.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Brent WTI Израиль ХАМАС
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