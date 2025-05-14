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Туроператор TUI увеличил квартальный чистый убыток на 4%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, во втором квартале 2025 финансового года нарастила чистый убыток на 4% и незначительно увеличила выручку, но при этом подтвердила годовой прогноз.

В январе-марте выручка компании повысилась на 1,5% до 3,71 млрд евро против 3,65 млрд евро годом ранее.

Базовый убыток до процентных и налоговых выплат (EBIT) увеличился на 9,6% и составил 206,8 млн евро по сравнению с 188,7 млн евро годом ранее. При этом показатель оказался лучше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, ожидавших убытка на уровне 224 млн евро.

Чистый убыток вырос до 306,1 млн евро с 294,2 млн евро за второй квартал предыдущего фингода.

В отчетном квартале TUI обслужила 2,65 млн клиентов - на 4,6% меньше, чем годом ранее. Также компания сообщила, что объемы бронирований на лето этого года сократились на 1%.

Компания подтвердила прогноз на текущий год и по-прежнему ожидает роста базовой EBIT на 7-10%, выручки - на 5-10%.

С начала 2025 года капитализация TUI сократилась на 20,4% - до 3,86 млрд евро.

TUI AG TUI Европа Германия
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