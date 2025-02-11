ТМХ в 2024 году увеличил инвестиции в развитие на 35%, до 28,5 млрд рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиции в развитие группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ), создание новых образцов продукции и совершенствование технологической базы выросли в 2024 году на 35% по сравнению с 2023 годом, до 28,5 млрд рублей.

Как сообщает ТМХ, важнейшими проектами, реализованными в 2024 году, стало освоение ремонта колесных пар для электропоездов "Иволга" на "Демиховском машиностроительном заводе", серийное производство газопоршневых двигатель-генераторов 1-9ГМГ для малой энергетики на "Коломенском заводе" и тяговых асинхронных электродвигателей новых типов на "ТМХ-Электротехе", обновление окрасочного производства "Новочеркасского электровозостроительного завода", а также локализация производства важных компонентов для локомотивов, поездов метро и пассажирских вагонов локомотивной тяги.

В прошлом году в эксплуатацию были запущены мощные магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ28, создан передвижной консультативно-диагностический центр "Святой Пантелеймон", пассажирские вагоны локомотивной тяги габарита Т и двухэтажные вагоны для поезда "Аврора", отмечает компания.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах, география работы охватывает 30 государств.