Чистая прибыль ТМХ по РСБУ выросла в 2024 г. на 35%, выручка - на 23,6%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ выросла в 2024 г. на 35% и составила 19,1 млрд руб. против 14,2 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка ТМХ в 2024 г. повысилась на 23,6%, достигнув 166,8 млрд руб., себестоимость продаж увеличилась на 20,1%, до 147,2 млрд руб., валовая прибыль поднялась в 1,6 раза и составила 19,6 млрд руб.

Доходы ТМХ от участия в других организациях выросли в 2024 г. более чем вдвое, составив 13,1 млрд руб., показатель "прочие доходы" сократился в 1,7 раза, до 6,9 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. долгосрочные кредиты и займы ТМХ составляли 20,8 млрд руб., краткосрочные - 79,2 млрд руб.

В отчете сообщается, что в 2024 г. под обесценение финансовых вложений был создан резерв в размере 2,6 млрд руб. в связи с устойчивым существенным снижением стоимости финансовых вложений (в 2023 г. он равнялся 2,75 млн руб.). В 2024 г. также восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 711 тыс. руб.

ТМХ - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.