Поиск

"ТМХ-Электротех" вложит 4 млрд рублей в модернизацию производства электродвигателей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций ООО "ТМХ-Электротех" (Ростовская область, входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) в развитие производства тяговых электрических двигателей (ТЭД) для локомотивов составит около 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Такое соглашение подписали на "Иннопроме-2024" Сорокин и гендиректор ООО "ТМХ-Электротех" Адель Мустафин.

"Объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей. Полностью завершить модернизацию компания планирует в следующем году", - сказал Сорокин. Он напомнил, что предприятие планирует нарастить выпуск тяговых электрических двигателей для локомотивов до 5,7 тыс. штук в год, а также освоить производство асинхронных тяговых электрических двигателей в объеме до 3 тысяч штук в год. По его словам, реализация проекта позволит создать порядка 270 новых рабочих мест.

Завод также планирует запуск сборочного цеха с организацией эталонных линий по сборке коллекторных, асинхронных ТЭД, а также линии сборки агрегатов и генераторов. Кроме того, на предприятии появятся обрабатывающие центры с роботизированными сварочными постами.

ООО "ТМХ-Электротех" в 2024 году планирует инвестировать в развитие 3,4 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В числе приоритетных направлений инвестпрограммы - реализация двух проектов по развитию производства электрических машин для локомотивов, метро и моторвагонного подвижного состава. Увеличение производственных мощностей позволит заводу в 2024 году нарастить объем выпуска тяговых электродвигателей для подвижного состава на 15%, до 4,5 тысячи единиц, а также изготовить 3 тысячи вспомогательных электродвигателей и 250 агрегатов и генераторов.

Запуск нового производства в полном объеме, запланированный на 2025 год, позволит предприятию выпускать в год до 5,7 тысячи тяговых электродвигателей для локомотивов, а также до 2,7 тысячи единиц тяговых электродвигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро.

"ТМХ-Электротех" основан в 2018 году на базе ООО "ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" (НЭВЗ, входит в ТМХ), занимается выпуском электрооборудования. НЭВЗ - крупнейший в России производитель магистральных и промышленных электровозов, основная часть продукции изготавливается по заказу ОАО "РЖД".

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта.

Ростовская область ТМХ Трансмашхолдинг ТМХ-Электротех Адель Мустафин Игорь Сорокин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МДМГ получила сертификат об исключении из реестра юрлиц Кипра

Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд

Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

РФ продлила запрет на экспорт риса до конца 2024 года

РФ продлила запрет на экспорт риса до конца 2024 года

Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });