"ТМХ-Электротех" вложит 4 млрд рублей в модернизацию производства электродвигателей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций ООО "ТМХ-Электротех" (Ростовская область, входит в состав "Трансмашхолдинга", ТМХ) в развитие производства тяговых электрических двигателей (ТЭД) для локомотивов составит около 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Такое соглашение подписали на "Иннопроме-2024" Сорокин и гендиректор ООО "ТМХ-Электротех" Адель Мустафин.

"Объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей. Полностью завершить модернизацию компания планирует в следующем году", - сказал Сорокин. Он напомнил, что предприятие планирует нарастить выпуск тяговых электрических двигателей для локомотивов до 5,7 тыс. штук в год, а также освоить производство асинхронных тяговых электрических двигателей в объеме до 3 тысяч штук в год. По его словам, реализация проекта позволит создать порядка 270 новых рабочих мест.

Завод также планирует запуск сборочного цеха с организацией эталонных линий по сборке коллекторных, асинхронных ТЭД, а также линии сборки агрегатов и генераторов. Кроме того, на предприятии появятся обрабатывающие центры с роботизированными сварочными постами.

ООО "ТМХ-Электротех" в 2024 году планирует инвестировать в развитие 3,4 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В числе приоритетных направлений инвестпрограммы - реализация двух проектов по развитию производства электрических машин для локомотивов, метро и моторвагонного подвижного состава. Увеличение производственных мощностей позволит заводу в 2024 году нарастить объем выпуска тяговых электродвигателей для подвижного состава на 15%, до 4,5 тысячи единиц, а также изготовить 3 тысячи вспомогательных электродвигателей и 250 агрегатов и генераторов.

Запуск нового производства в полном объеме, запланированный на 2025 год, позволит предприятию выпускать в год до 5,7 тысячи тяговых электродвигателей для локомотивов, а также до 2,7 тысячи единиц тяговых электродвигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро.

"ТМХ-Электротех" основан в 2018 году на базе ООО "ПК "Новочеркасский электровозостроительный завод" (НЭВЗ, входит в ТМХ), занимается выпуском электрооборудования. НЭВЗ - крупнейший в России производитель магистральных и промышленных электровозов, основная часть продукции изготавливается по заказу ОАО "РЖД".

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта.