Поиск

"Норникель" ждет роста capex после 2025 г. на фоне интенсификации проектов в РФ

"Норникель" ждет роста capex после 2025 г. на фоне интенсификации проектов в РФ
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" подтвердил планы по реализации основных проектов развития в России - строительство третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) и развитие добычи на месторождениях "Медвежьего ручья" - а также переговоры с китайскими партнерами по размещению части мощностей норильского Медного завода в Китае.

Интенсификация проектов в России, которые задерживались из-за проблем с западными комплектующими, станет причиной роста капвложений после 2025 года.

"Оба этих проекта мы подтверждаем, они находятся у нас в стадии реализации", - сообщил во вторник старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

По расширению ТОФ (строительство третьей очереди на 8 млн тонн) "Норникель" решил все задачи по импортозамещению и по сути готов к продолжению проекта, заявил Дубовицкий. Ориентировочный срок его завершения - 2028 год.

Проект по развитию карьера на "Медвежьем ручье" с выходом на добычу 7 млн тонн руды будет синхронизирован с ТОФ-3, он выйдет на проектную мощность также в 2028 году.

"Эти планы заложены в наши среднесрочные и долгосрочные прогнозы", - сообщил Дубовицкий.

Комментируя планы по размещению мощностей Медного завода в Китае, топ-менеджер заявил, что "Норникель" находится в активной стадии переговоров с китайскими партнерами и пока не может раскрывать детали.

Расходы на этот проект заложены в финансовых моделях 2025-26 годов, уточнил Дубовицкий. Но озвученная цифра капвложений в 2025 году в $2,1 млрд этих затрат не включает, отметил он, так как речь идет о capex, который связан с основными активами преимущественно в РФ. В 2024 году capex составлял $2,4 млрд.

Оценка капвложений в 2025 году - ниже среднего уровня, так как компания в прошлом году завершила Серный проект на Надеждинском заводе, пояснил во вторник Дубовицкий.

"В 2026 - 27 гг., с учетом интенсификации проектов ТОФ-3 и "Медвежий ручей", ожидаем определённое увеличение, но не более того уровня, который мы запланировали ранее", - сообщил старший вице-президент. Прежний ориентир был на уровне $2,5 - 3 млрд.

О планах перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай, создав СП с партнерами в этой стране, "Интерфаксу" в конце апреля рассказал президент "Норникеля" Владимир Потанин. Это позволит решить проблему модернизации завода, усложнившуюся из-за недоступности западного оборудования, а также урегулировать сложности с расчетами и уйти от скидок, которые "Норникель" вынужден предоставлять клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов. Также "Норникель" рассчитывает получить компетенции в производстве батарейных материалов.

Мощности в Китае, как ранее уточнял "Норникель", будут построены до середины 2027 года, процесс синхронизируется с выбытием мощностей на Медном заводе. "Норникель" намерен ежегодно поставлять на новую площадку около 2 млн тонн медного концентрата своего Заполярного филиала.

Владимир Потанин Китай Норникель Сергей Дубовицкий Медный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Новак заявил, что экономика России проходит период "управляемого охлаждения"

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

Дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей, или 0,8% ВВП

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5840 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });