"Норникель" ждет роста capex после 2025 г. на фоне интенсификации проектов в РФ

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Норникель" подтвердил планы по реализации основных проектов развития в России - строительство третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ-3) и развитие добычи на месторождениях "Медвежьего ручья" - а также переговоры с китайскими партнерами по размещению части мощностей норильского Медного завода в Китае.

Интенсификация проектов в России, которые задерживались из-за проблем с западными комплектующими, станет причиной роста капвложений после 2025 года.

"Оба этих проекта мы подтверждаем, они находятся у нас в стадии реализации", - сообщил во вторник старший вице-президент - руководитель блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергей Дубовицкий.

По расширению ТОФ (строительство третьей очереди на 8 млн тонн) "Норникель" решил все задачи по импортозамещению и по сути готов к продолжению проекта, заявил Дубовицкий. Ориентировочный срок его завершения - 2028 год.

Проект по развитию карьера на "Медвежьем ручье" с выходом на добычу 7 млн тонн руды будет синхронизирован с ТОФ-3, он выйдет на проектную мощность также в 2028 году.

"Эти планы заложены в наши среднесрочные и долгосрочные прогнозы", - сообщил Дубовицкий.

Комментируя планы по размещению мощностей Медного завода в Китае, топ-менеджер заявил, что "Норникель" находится в активной стадии переговоров с китайскими партнерами и пока не может раскрывать детали.

Расходы на этот проект заложены в финансовых моделях 2025-26 годов, уточнил Дубовицкий. Но озвученная цифра капвложений в 2025 году в $2,1 млрд этих затрат не включает, отметил он, так как речь идет о capex, который связан с основными активами преимущественно в РФ. В 2024 году capex составлял $2,4 млрд.

Оценка капвложений в 2025 году - ниже среднего уровня, так как компания в прошлом году завершила Серный проект на Надеждинском заводе, пояснил во вторник Дубовицкий.

"В 2026 - 27 гг., с учетом интенсификации проектов ТОФ-3 и "Медвежий ручей", ожидаем определённое увеличение, но не более того уровня, который мы запланировали ранее", - сообщил старший вице-президент. Прежний ориентир был на уровне $2,5 - 3 млрд.

О планах перенести мощности Медного завода из Норильска в Китай, создав СП с партнерами в этой стране, "Интерфаксу" в конце апреля рассказал президент "Норникеля" Владимир Потанин. Это позволит решить проблему модернизации завода, усложнившуюся из-за недоступности западного оборудования, а также урегулировать сложности с расчетами и уйти от скидок, которые "Норникель" вынужден предоставлять клиентам из-за добровольных отказов от российских металлов. Также "Норникель" рассчитывает получить компетенции в производстве батарейных материалов.

Мощности в Китае, как ранее уточнял "Норникель", будут построены до середины 2027 года, процесс синхронизируется с выбытием мощностей на Медном заводе. "Норникель" намерен ежегодно поставлять на новую площадку около 2 млн тонн медного концентрата своего Заполярного филиала.