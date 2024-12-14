"Норникель" доработал стратегию кооперации с Китаем

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" доработал стратегию кооперации с Китаем, учтя необходимость сохранения налоговой базы и рабочих мест в РФ, заявил глава компании Владимир Потанин в субботу в интервью РБК ТВ.

Кооперация с Китаем, предполагающая переработку в этой стране медного концентрата (с содержащейся в нем серной кислотой) и получение компетенций в батарейных материалах, является частью новой стратегии "Норникеля" до 2028 года, которую Потанин назвал стратегией умеренного роста.

Новая стратегия

Весной "Норникель" заявил о возможности размещения части мощностей Медного завода из Норильска в Китае.

Это позволит компании, отправляя медный концентрат на переработку в Китай и решив тем самым экологическую проблему, углубить участие в производственных цепочках, в частности в батарейных материалах, что впоследствии может позволить производить аккумуляторы на основе лития на территории РФ, пояснил Потанин. Получив от китайских партнеров технологии производства батарейных материалов, "Норникель", планирующий вместе с "Росатомом" осваивать литиевое месторождение в Мурманской области, сможет расширить диапазон своего участия в цепочке создания стоимости.

При этом "Норникель" расширяет объем плавильных мощностей в Норильске, а также увеличивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода, где будет строиться третий плавильный комплекс, сообщил Потанин. "Норникель" также продолжит обеспечивать загрузку работающего с ним в кооперации по производству готовой продукции из драгметаллов Красноярского завода цветных металлов ("Красцветмет").

"Скорректировав таким образом нашу программу, и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить", - отметил глава "Норникеля".

В частности, "Норникель" рассчитывает обеспечить прирост налоговой базы на 60 млрд рублей в год к моменту окончания действия новой стратегии (в 2028 году). Число рабочих мест к 2030 году увеличится на 4,5 тысячи.

По словам Потанина, компания из-за отказа западных партнеров от сотрудничества столкнулась с необходимостью выстраивать новые цепочки создания стоимости, поставок и расчетов. "Мы должны построить новые цепочки с теми странами, которые, по крайней мере, декларируют, что они не будут отказываться от своих обязательств", - пояснил он.

В изменившихся обстоятельствах "Норникелю" пришлось отказаться от стратегии агрессивного роста, и, урезав инвестпрограмму, переходить к реализации стратегии умеренного роста. "Для этого нам нужно быть максимально и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом, что облегчает расчеты, а не затрудняет и так далее", - пояснил он.

Стратегия умеренного роста предполагает рост производства металлов на 20 - 30%, при этом производство будет диверсифицировано, отметил Потанин. Расширение плавильных мощностей позволяет сохранить в стране компетенции по производству металлов, при этом значительно превышающие существующие потребности, отметил Потанин. Сейчас на внутреннем рынке потребляется порядка 20-25% производимых в стране никеля и меди.

"Поддерживая собственное развитие, укрепляя нашу международную кооперацию и завязываясь плотнее с нашими партнерами, мы еще и расширяем диапазон нашего участия в цепочке создания стоимости. На мой взгляд, это неплохая стратегия. Если ее удастся реализовать, там много плюсов", - считает Потанин.

Экологические обязательства

Комментируя выполнение взятых "Норникелем" экологических обязательств на фоне сокращения инвестпрограммы, Потанин отметил, что компания успела сделать основную массу вложений до ужесточения геополитической ситуации. "Это тот удачный случай, когда мы уже успели сделать основную массу вложений, и на Надеждинском металлургическом заводе, на котором вся металлургия будет сосредоточена, очистные сооружения построены, в этом году мы осуществляем улавливание 377 тысяч тонн серы. И далее мы будем выполнять взятые на себя обязательства об уменьшении выбросов на 90%", - сказал он.

Теперь доступ к технологиям Серного проекта отсутствует, но "Норникель" договорился об экспорте серной кислоты (в составе медного концентрата) в Китай, уточнил Потанин. "Нам удалось решить проблему, не прибегая к излишнему материальному ресурсу или к просьбе у государства дешевых денег или разрешения что-нибудь не делать из того (экологических обязательств), что мы обещали", - сообщил президент "Норникеля".