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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры поддержки угольной отрасли РФ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания президента с правительством.

"По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли", - сказал Цивилев.

Вторым вопросом обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса, ее продление до 2030 г. Она также будет в кратчайшие сроки доработана и утверждена, отметил министр.

Добыча угля в РФ в январе-октябре 2024 г. снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 347 млн т. Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-сентябре 2024 г. составил 91,3 млрд руб. против 380,4 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщал ранее Росстат.

В начале мая правительство РФ с целью поддержки предприятий угольной отрасли приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г., а в ноябре - до конца 2024 г. Также с декабря 2024 г. отменена пошлина на коксующийся уголь.

С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.

Ранее также были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Осенью 2024 г. Минэнерго также сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 г. о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 г., а также предлагает создать новые - на Северо-Запад и Юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны.

Владимир Путин угольная отрасль Минэнерго РФ Сергей Цивилев
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