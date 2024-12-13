"Портовый альянс" ввел первые мощности терминала минудобрений в Усть-Луге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - АО "Портовый альянс" запустило комплекс наливных грузов на терминале по перевалке минеральных удобрений в Усть-Луге (терминал Port Favor, Ленобласть), сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Мы открываем первый в России терминал по перевалке аммиака. Ранее его перевалка осуществлялась через иностранные порты, и в определенный момент мы оказались отрезанными от рынков. В 2025 году мы планируем перевалить 1 млн тонн аммиака, в 2026 году - 1,5 млн тонн аммиака. (...) Мы вернули перевалку аммиака в Россию. Это большое событие для нас, и для страны", - сказал в ходе церемонии генеральный директор АО "Портовый альянс" Михаил Кузнецов.

Он также добавил, что запуск основной части терминала, комплекса по перевалке сухих минеральных удобрений, намечен на весну 2026 года. Планируется, что общая мощность терминала составит 14 млн тонн.

Объем инвестиций в проект достигнет 80 млрд рублей, уточнил журналистам Кузнецов.

Характеристики терминала при выходе на проектные мощности позволят обрабатывать 350 вагонов в сутки (более 24,5 тыс. тонн). Общая протяженность морских причалов составит более 800 метров. Это позволит обрабатывать одновременно 3 балкера, то есть отгружать до 200 тыс. тонн за один судозаход.

На площадке терминала будут размещены восемь купольных и два хребтовых склада общей вместимостью более 500 тыс. тонн. Складские мощности позволят хранить 14 марок минудобрений.

В АО "Портовый альянс", созданное в марте 2024 года, входят АО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский балкерный терминал", ООО "Туапсинский балкерный терминал", ООО "Малый порт" (Находка, Приморский край) и АО "Дальтрансуголь". Суммарная мощность пяти активов - более 53 млн тонн грузов в год. Ранее все компании были в составе "Национальной транспортной компании".