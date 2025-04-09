ЦБ Индии снизил ключевую ставку до минимума с 2022 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) понизил ключевую процентную ставку до минимального уровня с ноября 2022 года и ухудшил прогнозы роста индийской экономики.

Ставка по операциям РЕПО понижена на 25 базисных пунктов, до 6% годовых, говорится в сообщении регулятора. Норма резервирования сохранена на уровне 4%.

Решение было принято единогласно и совпало с ожиданиями рынка. Регулятор дал понять, что готов продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

Индийский ЦБ теперь ожидает, что экономика Индии в 2025-2026 финансовом году, который начнется в апреле, вырастет на 6,5%, а не на 6,7%, как ожидалось ранее. Тем временем прогноз инфляции был понижен до 4% с 4,2%.