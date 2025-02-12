ONGC планирует задействовать "застрявшие" в РФ $250 млн в проектах, которые их принесли

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сумма дивидендов от проектов в РФ, которые ONGC Videsh Limited ("дочка" индийской ONGC) не имеет возможности вывести со специальных счетов в российских банках, составляет около $250 млн, сообщил управляющий директор компании Шри Раджарши Гупта в ходе встречи с аналитиками.

"У нас есть три российских проекта. Добыча на всех наших месторождениях идет как обычно. И единственная проблема в том, что есть санкции со стороны США, ЕС и ООН. Так что часть наших денег - около $250 млн - находится в российских банках, мы планируем их использовать в этих проектах, пока санкции не будут отменены. У нас также есть долгосрочный взгляд на проекты в России. Так что мы не сильно беспокоимся сейчас о деньгах, которые там есть", - приводятся слова главы компании в транскрипте встречи.

ONGC Videsh Limited является участником трех проектов в РФ: "Ванкорнефть" (распоряжается 26% в проекте), "Сахалин-1" (20%, находится в процессе переоформления) и Imperial Energy (100%).

Ранее сообщалось, что ONGC столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения - компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран. Средства находятся в ООО "Коммерческий Индо Банк" (российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India), на их репатриацию наложены ограничения, поэтому сумма доступна для использования в стране и валюте получения.

Также сообщалось, что ONGC испытывает сложности с оформлением своей доли в новом операторе проекта "Сахалин-1". Индийская компания получила долю ликвидационного фонда проекта - 143,24 млрд рупий (около $1,4 млрд) - еще в апреле 2023 года, однако не смогла передать ее ООО "Сахалин-1" из-за наложенных на российские банки санкций и из-за контрсанкционных мер РФ.

ONGC отмечала, что ведет с новым оператором проекта переговоры о возможных альтернативных путях передачи активов.