Индийская ONGC столкнулась с проблемой вывода дивидендов от проекта в РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Компании из дружественных для РФ стран могут сталкиваться с проблемой вывода дивидендов от российских проектов, в случае, если корпоративная схема включает структуры из недружественных юрисдикций.

Такую ситуацию описала индийская ONGC. "Промежуточные дивиденды, которые мы недавно получили (от "Ванкорнефти" - ИФ), лежат в наших российских банках. И мы работаем над механизмами вывода их в Сингапур, где находится наша структура, через которую мы участвуем в "Ванкорнефти", - сообщил главный коммерческий директор ONGC Нирмал Кумар, отвечая на вопросы инвесторов по итогам работы компании во втором квартале.

"Поскольку Сингапур в настоящее время объявлен российскими властями недружественной страной, у нас есть определенные проблемы с выводом средств, но дивиденды мы получили, и они пока остаются в рублях", - уточнил он.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским указом от 5 марта 2022 года, это один из центральных элементов конструкции капитальных ограничений, созданной в ответ на антироссийские санкции. На этих счетах, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей. По состоянию на начало ноября совокупный объем средств на таких счетах, по данным ЦБ, превышал 280 млрд рублей.

"Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера – Ванкорским. В 2021 году на месторождении было добыто 10,5 млн тонн нефти, что на 7% ниже уровня предыдущего года. С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти", остальной долей владеет "Роснефть".