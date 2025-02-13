Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов РТС и МосБиржи на 6,6%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже сохраняет оптимизм, подогретый накануне вечером новостями о состоявшемся длительном телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса; сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $74,5 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подскочили на 6,6% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня; локомотивом подъема выступают акции "НОВАТЭКа" (+9,6%) и "Газпрома" (+8,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3224,38 пункта (+6,6%, на утренней сессии индекс поднимался в район 3290 пунктов - максимум с конца мая 2024 года), индекс РТС - 1080,03 пункта (+6,6%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 8,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составляет 94,0485 руб. (-1,75 рубля).

Подорожали также акции "Т-Технологии" (+8,3%), "Ростелекома" (+8,2%), "Аэрофлота" (+8,2%), "Совкомфлота" (+8,1%), АФК "Система" (+7,9%), "Роснефти" (+7,6%), Сбербанка (+7,5% и +7,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+7,5%), ВТБ (+7,4%), "Северстали" (+7,1%), "Газпром нефти" (+7,1%), "Московской биржи" (+7%), ОК "Русал" (+7%), "ЛУКОЙЛа" (+6,9%), "ММК" (+6,9%), "АЛРОСА" (+6,8%), "МТС" (+6,8%), "Магнита" (+6%), "НЛМК" (+5,7%), "Норникеля" (+5,7%), "Сургутнефтегаза" (+5,2% и +1,6% "префы"), "Татнефти" (+4,8%), "Интер РАО" (+4,5%), "РусГидро" (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 79,91 млрд рублей (из них 10,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,68 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,45 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Вечером в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся телефонном разговоре президентов США и России, которые согласились с тем, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сказал Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив с российским президентом ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта. По словам президента США, он договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Позже американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высоких темпов инфляции, что повышает вероятность пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,16% с 28 января по 3 февраля, 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января. С начала месяца рост цен к 10 февраля составил 0,30%, с начала года - 1,53%.

Из данных за конец января - начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 февраля была в районе 10,0% (10,14% на 3 февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Комментарии аналитиков

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, геополитическая повестка серьезно "потеплела" после телефонного разговора президентов России и США.

Долгожданный геополитический оптимизм привел к росту рынка широким фронтом. В лидерах оказались наиболее чувствительные к "потеплению" повестки бумаги: "НОВАТЭК", "Газпром", ВТБ, "Аэрофлот", "Роснефть", "Совкомфлот", Сбербанк. В четверг можно ориентироваться на движение рынка в диапазоне 3200-3400 пунктов по индексу МосБиржи, считает эксперт.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, взрывной рост российского рынка акций с вечера среды случился после появления информации о телефонном разговоре президентов России и США и их договоренности начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Наибольшим спросом пользовались акции, сильнее других пострадавшие от санкций - "НОВАТЭК", "Газпром", "Совкомфлот", ВТБ. Данные бумаги выглядят инвестиционно непривлекательно, поэтому на рынке по ним и некоторым другим акциям было открыто много "шортов". Их закрытие и спровоцировало мощный рост "подсанкционки". Есть также надежды, что с урегулированием проблемы вокруг Украины часть санкций с России будет снята.

Тем не менее локальная перекупленность рынка высока, многие спекулянты скоро начнут фиксировать прибыль. Однако это не должно привести к серьезной коррекции, поскольку вечером не торгуют многие крупные инвесторы, и они будут подбирать продаваемые бумаги. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, сейчас рынком правят эмоции, считает эксперт.

Неудовлетворенный спрос будет перекидываться в акции, "недокупленные" ранее. В США выросли акции Boeing, который работает на оборонку США. Вероятно, это связано с ожиданиями, что после урегулирования украинского кризиса с России будет снята часть санкций, и американский авиагигант вновь сможет покупать российский титан и изделия из него, которые выигрывают у конкурентов по качеству и цене. В связи с этим рекомендуется присмотреться к акциям "ВСМПО-Ависма". Долгосрочным инвесторам бумаги одного из крупнейших мировых производителей титана точно не помешают в портфелях, полагает Антонов.

Неудивительно, что рынок проигнорировал не очень хорошие данные Росстата по инфляции. Несмотря на ускорение недельных цен и высокую годовую инфляцию, Банк России с большой вероятностью оставит 14 февраля ставку неизменной, а его риторика будет либо нейтральной, либо мягкой. Это даст еще один толчок для роста рынка. Вероятность снижения ставки существует, но она небольшая, заключил представитель "Алор брокер".

В США в среду снизились индексы S&P 500 (-0,3%) и Dow Jones (-0,5%), но незначительно подрос Nasdaq (+0,03%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали данные об ускорении инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, ускорившись с 2,9% в декабре. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Данный фактор, как и заявления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, усилил ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Пауэлл в среду вновь отметил, что Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки. "Мы добились большого прогресса" в борьбе с инфляцией, "но мы еще не достигли" цели, сказал он, выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,2-0,4%).

Цены производителей в Японии в январе выросли на максимальные с мая 2023 года 4,2% в годовом выражении после подъема на пересмотренные вверх 3,9% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Аналитики в среднем ожидали роста на 4%, по данным Trading Economics. Производственная инфляция наблюдается в стране уже 47 месяцев подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $74,43 за баррель (-1% и -2,4% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $70,63 за баррель (-1% и -2,7% накануне).

Урегулирование конфликта вокруг Украины может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на котировки, отмечается в аналитической записке банка ANZ.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин.

Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после спада на 34 тыс. баррелей неделей ранее.