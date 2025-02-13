Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 3,87% на новостях о Трампе и Путине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Индекс цен гособлигаций RGBI, являющийся основным ценовым индикатором сектора облигаций федерального займа (ОФЗ), вырос в начале торгов четверга на "Московской бирже" на 3,87%, до 107,41 пункта, на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США.

Доходность индексного портфеля при этом опустилась более чем на 1 процентный пункт - в район 16% годовых.

14 февраля пройдет первое в 2025 году заседание Банка России, на котором, как прогнозируют большинство аналитиков, регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели длительный телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. "Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин и Трамп согласились, что наступило время для совместной работы двух стран. "Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сказал Песков.

Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. "Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал Трамп.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга". Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом. "Я чувствую, что переговоры будут успешными", - подчеркнул Трамп.