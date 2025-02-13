Трамп планирует встретится с Путиным в Саудовской Аравии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии, сообщают американские СМИ.

По их данным, Трамп высказал такое предположение журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

При этом глава Белого дома добавил, что, вероятно, посетит Россию и будет ждать Путина в США.

"Мы исходим из того, что он приедет сюда, а я отправлюсь туда (в Россию - ИФ). А наша первая встреча, вероятно, пройдет в Саудовской Аравии", - сказал он.

Ранее американский и российский президенты провели длительный телефонный разговор, обсудив конфликт на Украине и возможность начала переговоров по его завершению.