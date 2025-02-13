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Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Московской бирже" курс рубля к юаню сильно вырос на ожиданиях переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о российско-украинском конфликте.

По итогам первой минуты торгов курс юань подешевел на 46,9 копейки к уровню закрытия среды, до 12,191 рубля. При этом юань оказался на 57,92 копейки ниже официального курса. В первые минуты торгов юань дешевел до 12,1505 рубля впервые с 4 сентября 2024 года.

Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре 12 февраля согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сказал он журналистам.

Трамп после этой беседы выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине. "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - написал Трамп в среду в соцсети TruthSocial.

Американские СМИ передали заявление Трампа о том, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. Трамп сказал об этом журналистам президентского пула в Овальном кабинете.

14 февраля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. Затем пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21%.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, регулятор заявил, что оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в России в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения России в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов России и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. Урегулирование конфликта может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире.

К 10:10 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,92% до $74,49 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,97%, до $70,68 за баррель.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин. Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тысячи баррелей после сокращения на 34 тысячи баррелей неделей ранее.

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