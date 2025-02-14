Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В США продажи шоколада и различных видов конфет на День святого Валентина (14 февраля) в 2025 году вырастут на 3%, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США.

Объем продаж сладостей в преддверии этого праздника оценивается примерно в $4 млрд.

Отпраздновать День всех влюбленных планируют 91% американцев, сообщила NCA со ссылкой на собственный опрос. 92% опрошенных заявили, что хотели бы получить шоколад или другие сладости в этот праздник.

Ранее Национальная федерация розничной торговли (NRF) США сообщала, что ожидает роста совокупных расходов американцев в День святого Валентина до рекордных $27,5 млрд в этом году.

Наиболее популярными подарками являются сладости (56%), открытки (40%) и цветы (40%), показал опрос NRF. При этом 35% респондентов планируют поход в ресторан, театр или кинотеатр, а 22% хотят подарить украшения.