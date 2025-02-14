Поиск

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В США продажи шоколада и различных видов конфет на День святого Валентина (14 февраля) в 2025 году вырастут на 3%, прогнозирует Национальная ассоциация кондитеров (NCA) США.

Объем продаж сладостей в преддверии этого праздника оценивается примерно в $4 млрд.

Отпраздновать День всех влюбленных планируют 91% американцев, сообщила NCA со ссылкой на собственный опрос. 92% опрошенных заявили, что хотели бы получить шоколад или другие сладости в этот праздник.

Ранее Национальная федерация розничной торговли (NRF) США сообщала, что ожидает роста совокупных расходов американцев в День святого Валентина до рекордных $27,5 млрд в этом году.

Наиболее популярными подарками являются сладости (56%), открытки (40%) и цветы (40%), показал опрос NRF. При этом 35% респондентов планируют поход в ресторан, театр или кинотеатр, а 22% хотят подарить украшения.

NRF США NCA Святой Валентин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });