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Расходы американцев на День святого Валентина достигнут рекордных $27,5 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совокупные расходы американцев на празднование Дня святого Валентина (14 февраля) в 2025 году могут достичь рекордных $27,5 млрд, показал ежегодный опрос Национальной федерации розничной торговли (NRF) США.

В 2024 году они составляли $25,8 млрд. Предыдущий максимум в $27,4 млрд был зафиксирован в 2020 году.

Планируют отмечать День святого Валентина более половины респондентов (56%), что выше показателя предыдущего года (53%). При этом они готовы потратить на праздник в среднем $188,81 по сравнению с $185,81 в 2024 году.

Наиболее популярными подарками остаются сладости (56%), открытки (40%) и цветы (40%). Тем временем 35% респондентов планируют поход в ресторан, театр или кинотеатр, а 22% хотят подарить украшения. Совокупные расходы на украшения, как ожидается, составят около $6,5 млрд, на празднование вне дома - $5,4 млрд, на цветы - $2,9 млрд, на сладости - $2,5 млрд, на открытки - $1,4 млрд.

Американцы для покупки подарков чаще всего пользуются онлайн-магазинами (38%), за ними следуют обычные магазины (34%), дискаунтеры (29%), цветочные и другие специализированные магазины (18%).

На подарки для супругов/партнеров в этом году будет потрачено в совокупности $14,6 млрд, что является рекордом (в 2024 году - $14,2 млрд), для членов семьи - $4,3 млрд ($4 млрд).

При этом почти треть респондентов (32%) планируют сделать подарки друзьям (в прошлом году 28%), что является историческим максимумом. Коллег по работе намерены поздравить 19% американцев (16% в 2024 году), купить подарки своим питомцам - 32% (как и годом ранее).

В опросе, который NRF и Prosper Insights & Analytics проводили со 2 по 7 января, участвовали около 8,02 тысячи американцев.

NRF США
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