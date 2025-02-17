Выходец из "СУЭКа" Ютяев возглавил УК "Колмар"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором УК "Колмар" стал Евгений Ютяев, он сменил на этой должности работавшего с июля 2024 года Алексея Волкова. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 14 февраля.

Ютяев с 2011 года по 2020 год занимал пост гендиректора АО "СУЭК-Кузбасс", затем ушел на повышение в головной офис АО "СУЭК", однако в августе 2022 года он вновь возглавил "СУЭК-Кузбасс" и занимал эту должность до начала октября 2022 года.

В мае 2023 года Ютяев возглавил ООО "Инвестрегионпром", связанное с группой "Алиот" (производственные активы - шахта "Сибирская" и одноименная обогатительная фабрика в Кемеровской области) и проработал на этой должности до августа 2024 года.

Новое место работы Волкова в ЕГРЮЛ не указано. До назначения в "Колмар" он руководил в том числе структурой "Распадской угольной компании" (РУК, управляет активами ПАО "Распадская") - ООО "Южно-кузбасское ГРУ".

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.