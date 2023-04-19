УК "Колмар" вновь возглавил брат губернатора Кузбасса Валерий Цивилев

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Генеральным директором УК "Колмар" стал Валерий Цивилев, сменив на этой должности проработавшего около 5 месяцев Антона Уланова, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Соответствующее изменение произошло 18 апреля.

В пресс-службе "Колмара" кадровые перестановки не комментируют.

Цивилев уже был гендиректором компании с 22 марта по 20 апреля 2018 года. В сентябре 2022 года он вновь возглавил компанию менее чем на месяц. 27 октября 2022 года его сменил экс-руководитель крупных агрохолдингов Уланов.

Валерий Цивилев - брат Сергея Цивилева, руководившего компанией несколько лет назад и покинувшего этот пост после вступления в должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте 2018 года (в апреле он возглавил регион). В апреле 2018 года на место руководителя УК "Колмар" был назначен замгендиректора "Колмара" Артем Левин.

Как говорится на сайте "Росконгресса" (других актуальных данных нет), Валерий Цивилев с 2015 года является членом совета директоров ООО "Управляющая компания "Колмар". При этом председателем совета директоров АО "Колмар Груп", которое владеет УК "Колмар", является супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

ГК "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.