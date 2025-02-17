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В Швеции в январе безработица неожиданно выросла почти до рекорда

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU В Швеции в январе уровень безработицы подскочил до 10,4%, вплотную приблизившись к историческому максимуму.Выше безработица в стране поднималась только в июне 2021 года - 10,5%.

В январе 2024 года безработица в Швеции составляла 8,5%, в декабре - 8%. С поправкой на сезонные колебания безработица выросла в январе до 8,9% с декабрьских 8,5%.

Аналитик Danske Bank Михаэль Гран отметил, что данные стали "еще одним огромным шоком для шведской экономики".

Риксбанк (центральный банк Швеции) в конце января ожидаемо понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25% годовых. Ставка была уменьшена по итогам третьего заседания подряд.

Риксбанк Danske Bank Швеция
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