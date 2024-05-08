Шведский ЦБ опустил ставку впервые с 2016 г.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Риксбанк (Центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75% годовых. Ставка была уменьшена впервые с 2016 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предполагал, что шведский ЦБ опустит ставку на 25 б.п.

После заседания по ставке Риксбанк заявил, что "инфляция в Швеции приближается к целевому уровню, а экономическая активность является слабой". ЦБ допустил, что может снизить ставку дважды во второй половине 2024 года, если текущий прогноз для инфляции подтвердится.

В то же время Риксбанк предупреждает, что инфляция в Швеции может усилиться вновь из-за внешних факторов, в том числе, геополитической напряженности.

Шведская крона дешевеет к евро на итогах заседания ЦБ. Курс евро поднялся до 11,7252 кроны против 11,6855 кроны на закрытие предыдущей сессии.

Риксбанк стал вторым из центробанков развитых стран, приступивших к смягчению денежно-кредитной политики после длительного цикла ужесточения. В марте ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 1,5%.

Инфляция в Швеции в марте замедлилась до 4,1% в годовом выражении с 4,5% месяцем ранее и была минимальной с января 2022 года.