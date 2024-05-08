Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Шведский ЦБ опустил ставку впервые с 2016 г.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Риксбанк (Центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75% годовых. Ставка была уменьшена впервые с 2016 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предполагал, что шведский ЦБ опустит ставку на 25 б.п.

После заседания по ставке Риксбанк заявил, что "инфляция в Швеции приближается к целевому уровню, а экономическая активность является слабой". ЦБ допустил, что может снизить ставку дважды во второй половине 2024 года, если текущий прогноз для инфляции подтвердится.

В то же время Риксбанк предупреждает, что инфляция в Швеции может усилиться вновь из-за внешних факторов, в том числе, геополитической напряженности.

Шведская крона дешевеет к евро на итогах заседания ЦБ. Курс евро поднялся до 11,7252 кроны против 11,6855 кроны на закрытие предыдущей сессии.

Риксбанк стал вторым из центробанков развитых стран, приступивших к смягчению денежно-кредитной политики после длительного цикла ужесточения. В марте ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 1,5%.

Инфляция в Швеции в марте замедлилась до 4,1% в годовом выражении с 4,5% месяцем ранее и была минимальной с января 2022 года.

Риксбанк Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Выставка-форум "Россия"

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Новак заявил, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется

Путин включил в список целей до 2030 г. достижение четвертого места в мире по объему ВВП

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });