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Шведский ЦБ снова понизил ставку на 25 б.п., до 2,25%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Риксбанк (центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение совпало с прогнозами рынка.

Ставка снижается по итогам третьего заседания подряд. В 2024 году Риксбанк опустил ее на 150 б.п. В сообщении по итогам заседания говорится, что руководство регулятора видит необходимость в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

Инфляция в Швеции в декабре упала до 0,8%, что является минимумом за четыре года. Показатель остается ниже целевых 2% уже пять месяцев подряд. Январские данные будут обнародованы на следующей неделе.

29 января из предварительных данных стало известно, что ВВП Швеции в четвертом квартале 2024 года вырос на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 1,1% в годовом выражении. В третьем квартале рост составлял 0,3% и 0,7% соответственно.

Объем кредитования физических лиц в стране в декабре увеличился на 1,6% год к году, как и в ноябре.

Курс шведской кроны к доллару в ходе торгов в среду снижается на 0,1%, до 11,0033 кроны за $1.

Риксбанк Швеция
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