Anglo American договорилась о продаже никелевого бизнеса за $500 млн

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Anglo American plc заключила соглашение о продаже своего никелевого бизнеса MMG Singapore Resources Pte. Ltd ("дочке" MMG Limited) за $500 млн, говорится в сообщении корпорации.

Никелевый бизнес Anglo состоит из двух ферроникелевых предприятий Barro Alto и Codemin в Бразилии, которые в совокупности произвели 39,4 тыс. тонн никеля в 2024 году, и двух greenfield-проектов Jacare и Morro Sem Bone.

Вклад этих активов в EBITDA Anglo не превышает 1%.

MMG Limited - компания среднего уровня, занимающаяся производством цветных металлов в Австралии, Африке и Латинской Америке. Крупнейшим акционером австралийской MMG Limited является китайская China Minmetals H.K. Limited (68% акций), контролируемая государством.

Вознаграждение Anglo включает аванс в размер $350 млн, потенциальный доход в течение 4 лет в размере до $100 млн, привязанный к цене ферроникеля, и еще $50 млн в случае освоения greenfield-проектов.

После отказа в прошлом году от сделки с BHP, предлагавшей поглощение за $49 млрд, Anglo представила стратегию по переориентации на медь и железную руду, а также сельскохозяйственные удобрения. Эта стратегия включает продажу алмазодобывающей De Beers и разделение ee южноафриканского платинового подразделения Amplats.

С учетом соглашения о продаже никелевых активов, а также продажи угольного бизнеса, Anglo получит в общей сложности до $5,3 млрд валовой выручки, сообщил глава компании Данкан Ванблад (Duncan Wanblad).