Инвесторы полагают, что горнодобывающую Anglo American купят или разделят

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Anglo American будет куплена или разделена, полагают инвесторы.

Хотя на этой неделе она отклонила предложение со стороны BHP о слиянии, оценивавшее Anglo American в 31 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд), вокруг нее кружат потенциальные покупатели пишет Financial Times.

"Я не думаю, что Anglo просуществует до конца года как независимая компания в ее нынешнем виде", - сказал один из десяти крупнейших акционеров Anglo American.

Аналитики и инвесторы прогнозируют, что отказ Anglo American от предложения BHP побудит других представителей горнодобывающей отрасли, таких как Glencore и Rio Tinto, выставить конкурирующие предложения, а BHP - повысить свою цену.

В соответствии с британским законодательством, BHP должна до 22 мая включительно заявить либо о намерении подать официальное предложение Anglo American, либо о том, что она не намерена делать его.

Также в пятницу стало известно, что американская инвестфирма Elliott Management консолидировала долю в Anglo American на $1 млрд, что примерно соответствует 2,5% акций компании. По словам источников FT, Elliott покупала акции Anglo American последние несколько месяцев.

Elliott известна как инвестор-активист, добивающийся преобразований в крупных компаниях.

Как сообщалось, Anglo American отклонила предложение BHP о слиянии, посчитав, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы. Это решение принято членами совета директоров единогласно.

"Anglo American имеет хорошие возможности для создания существенной акционерной стоимости за счет своего портфеля высококачественных активов, хорошо согласующегося с энергопереходом и другими основными тенденциями спроса", - заявил председатель совета директоров компании Стюарт Чэмберс.

Объединение BHP и Anglo American привело бы к созданию компании, на долю которой будет приходиться примерно 10% мирового производства меди, отмечают аналитики.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

Котировки акций Anglo American выросли на 3,2% на торгах в Лондоне в пятницу.